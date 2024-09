LPI-J: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Weimar (ots) - Im Verlauf von Montagabend bis Dienstagmittag machten sich Unbekannte an einem Roller in Weimar West zu schaffen. Von dem, vor einem Mehrfamilienhaus geparkten Motorroller, wurde die Frontverkleidung abgebaut und entwendet. Außerdem nahmen der oder die Täter die Batterie des Gefährtes mit. Bis dato gibt es keine Hinweise, die zur Klärung des Diebstahls beitragen könnten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

