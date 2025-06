Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 34-Jähriger Dieb landete gleich mehrfach in der Zelle -#polsiwi

Siegen / Siegen-Weidenau (ots)

Ein 34-jähriger Mann ist am gestrigen Dienstag (24. Juni) kurz hintereinander zweimal im Polizeigewahrsam gelandet.

Zunächst fiel er am Nachmittag einem Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt in der Sieger City Galerie auf. Hier wollte der 34-Jährige einen Rasierapparat sowie mehrere Eddings klauen. Die hinzugerufene Polizei entdeckte anschließend bei der Durchsuchung des Mannes noch weiteres Diebesgut (Spirituosen) aus einem nahegelegenen Einkaufsmarkt. Außerdem führte der Ladendieb ein Cuttermesser mit sich. Zudem förderte die Durchsuchung Betäubungsmittelutensilien zu Tage. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille.

Die eingesetzten Beamten nahmen den 34-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache in Siegen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann am späteren Abend wieder entlassen.

Es dauerte jedoch nicht lange, da geriet der Mann erneut in den polizeilichen Fokus. Kurz nach Mitternacht entdeckte ihn eine Streifenwagenbesatzung auf dem Gelände eines Autohauses in Weidenau. Hier saß er in einem Pkw, welcher auf dem Betriebsgelände geparkt war. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug unverschlossen. Der 34-Jährige gab unumwunden an, dass er das Fahrzeug geklaut hätte, wenn er den Schlüssel hierzu gehabt hätte. Der Mann musste abermals den Weg zur Polizeiwache Siegen antreten und landete in der Gewahrsamszelle. Zwischenzeitlich hatte er den Alkoholpegel nochmals gesteigert.

Die Kriminalpolizei hat auch diesen Fall übernommen. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell