POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Spindaufbruch im Schwimmbad -Täterfestnahme (15.06.2025)

Bad Dürrheim / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

(Bad Dürrheim / Schwarzwald-Baar-Kreis) - Spindaufbruch im Schwimmbad -Täterfestnahme (15.06.2025)

In den vergangenen Wochen ist es in einem Schwimmbad in Bad Dürrheim zu mehreren Diebstählen aus Spinden im Bereich der Umkleidekabinen gekommen.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Feststellung des oder der Täter traf die Polizei geeignete Maßnahmen. Dies führte nun am Sonntagabend zum Erfolg. Gegen 19.30 Uhr überwand ein 53-Jähriger den Schließmechanismus eines Spinds, entwendete jedoch nichts. Polizeibeamte nahmen ihn noch vor Ort fest.

Die Ermittlungen dauern an.

