Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: KORREKTUR zu Pressemitteilung: (Sankt Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Sommerbergstraße - Opel Astra angefahren und geflüchtet (03.08.2025)

Schonach im Schwarzwald (ots)

In die am 03.08.2025 gegen 11 Uhr veröffentlichte Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6089307) hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen: Der Unfall ereignete sich in der Ortschaft Schonach im Schwarzwald.

