Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gleisüberschreiter greift Einsatzkräfte an

Istein (ots)

Erst überschritt ein 16-Jähriger unerlaubt die Gleisanlangen. Danach griff der alkoholisierte Jugendliche die Beamten an. Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Am späten Donnerstagabend (24.07.2025), gegen 21:33 Uhr erhielt die Bundespolizei einen Hinweis durch einen Triebfahrzeugführer, dass sich eine Person am Bahnhof Istein im dortigen Gleisbereich aufhalten solle. Aufgrund dessen gab dieser einen Achtungspfiff ab und bremste den gerade anfahrenden Zug wieder ab. Im Weiteren erfolgte eine Gleissperrung. Eine Streife der Bundespolizei konnte die stark alkoholisierte Person in der Nähe des Bahnhofs antreffen. Der ukrainische Staatsangehörige weigerte sich, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten, beleidigte diese und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Beim Verbringen zum Bundespolizeirevier Lörrach griff er die Beamten an, indem er gegen sie trat sowie versuchte einen Beamten in die Hand zu beißen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Mutter des in der Schweiz wohnhaften Jugendlichen, holte ihn kurz nach 01:00 Uhr auf dem Bundespolizeirevier ab. Er wird sich wegen des Widerstands- bzw. des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten müssen.

