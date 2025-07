Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Teleskopschlagstock sicher

Neuenburg am Rhein (ots)

An der französischen Grenze bei Neuenburg am Rhein stellte die Bundespolizei einen Teleskopschlagstock sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen.

Am Dienstag (22.07.2025) ist ein 32-Jähriger mit seinem Fahrzeug, am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn, einer Kontrolle der Bundespolizei unterzogen worden. In der Fahrertür fanden die Einsatzkräfte einen Schlagstock. Da der Teleskopschlagstock griffbereit und der kosovarische Staatsangehörige kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung. Der in Frankreich wohnhafte Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell