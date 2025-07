Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 328 Tage Haft: Bundespolizei nimmt Gesuchten an der Schweizer Grenze fest

Basel (ots)

Wegen mehreren Diebstahlsdelikten verurteilt und nach Teilverbüßung der Haftstrafe abgeschoben. Beim Versuch mit einem Fernzug nach Deutschland einzureisen, geriet ein 31-Jähriger in die Grenzkontrolle und muss nun die Reststrafe verbüßen.

Am Freitagabend (18.07.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den algerischen Staatsangehörigen in einem Zug auf Höhe des Badischen Bahnhofes in Basel. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnhaften Mann, gleich drei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen mehreren Diebstahlsdelikten, war der Mann in den Jahren 2022 und 2023 durch Gerichte zu Geld- bzw. Haftstrafen verurteilt worden. Nachdem er einen Teil der Strafe verbüßt hatte, wurde er abgeschoben. Mit der Abschiebung geht ein mehrjähriges Einreiseverbot nach Deutschland einher. Da der Gesuchte erneut einreiste, muss er nun auch die Restfreiheitsstrafe von 328 Tagen absitzen. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Er muss sich zudem wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten.

