BPOLI-WEIL: Französische Grenze: verbotener Elektroschocker bei Kontrolle entdeckt

Weil am Rhein (ots) - Trotz einer Einreisesperre versuchte ein 20-Jähriger fußläufig von der Schweiz nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei griff ihn auf und wies ihn zurück. Am Mittwochmorgen (16.07.25) geriet ein türkischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung ...

