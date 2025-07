Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Person versucht zu Fuß unerlaubt einzureisen und scheitert

Weil am Rhein (ots)

Trotz einer Einreisesperre versuchte ein 20-Jähriger fußläufig von der Schweiz nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei griff ihn auf und wies ihn zurück.

Am Mittwochmorgen (16.07.25) geriet ein türkischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Fahndungsnotierung bestand, wonach ihm bei Antreffen an der Grenze die Einreise nicht zu gestatten ist. Nach der Ablehnung seines Asylantrages und Androhung der Abschiebung tauchte die Person unter, weswegen er zu Fahndung ausgeschrieben war. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

