Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht

Steinwenden (ots)

Am Mittwoch gegen 17:50 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen in Steinwenden gerufen. Zwei, der drei beteiligten PKW befuhren hintereinander die Moorstraße. Ein dritter, grauer PKW kam den beiden Fahrzeugen entgegen. An einer Fahrbahnverengung missachtete der graue PKW, besetzt mit einer Frau, dann seine Pflicht zu Warten. Die Frau fuhr an der Verengung vorbei. Hierdurch musste der vordere PKW so stark abbremsen, dass das hintere Fahrzeug ihm auffuhr. Die Polizei nahm die Ermittlungen aufgrund einer Verkehrsunfallflucht auf. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369-14399 zu melden.|PILandstuhl

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell