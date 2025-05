Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizisten nehmen Mann am Bahnhof Sömmerda fest

Sömmerda, Bahnhof Sömmerda (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein 35-Jähriger durch Bundespolizisten im Bahnhof Sömmerda kontrolliert. Bei der Überprüfung des Deutschen wurde bekannt, dass die Thüringer Justiz nach dem Mann gesucht hat, weil er wegen der Verbreitung, dem Erwerb und dem Besitz kinderpornografischer Inhalte sowie wegen Diebstahls mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Gegen ihn wurden in beiden Fällen Geldstrafen verhangen. Diese konnte der Mann nach Eröffnung der justiziellen Beschlüsse nicht begleichen. Der Mann wurde vor Ort festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Tonna eingeliefert. Dort wird er 54 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen.

