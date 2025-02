Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Bargeld gestohlen

Haren (ots)

Zwischen Donnerstag und Dienstag sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Weidenstraße in Haren eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch den Keller Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell