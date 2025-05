BPOLI EF: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Hauptbahnhof Gera

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - In der Absicht eine Anzeige zu erstatten, wurde ein 52-jähriger Mann am Donnerstagvormittag bei der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof vorstellig. Der Deutsche gab an, dass er in der Bahnhofsunterführung eine Bedrohungshandlung zum Nachteil einer männlichen Person beobachtet habe. Der beschriebene Tatverdächtige soll einen Mann in der Straßenbahnunterführung angesprochen und ...

mehr