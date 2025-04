Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizisten vollstreckten Haftbefehl am Bahnhof Nordhausen

Nordhausen, Bahnhof Nordhausen (ots)

Der Vormittag ging am Donnerstag für einen 43-Jährigen in Nordhausen anders aus, als er sich das vorgestellt hatte. Der Mann wurde durch Bundespolizisten im Bahnhof überprüft. Dabei fanden die Beamten heraus, dass die niedersächsische Justiz gegen den Syrer einen Strafbefehl wegen Diebstahls erlassen hatte. Den Betrag von 450 Euro konnte der Gesuchte nicht aufbringen. Deswegen musste ihm die Festnahme eröffnet werden. Er wurde durch die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna gebracht, wo er nun für 15 Tage einsitzen muss.

