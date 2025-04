Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Österliches "Versteckspiel" am Flughafen endet mit Anzeige

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Für viele Menschen ist es hierzulande ein gepflegter Brauch, dass Ostern kleine Habseligkeiten versteckt werden, um den Finder eine Freude zu bereiten. Ein etwas anders gelagertes Versteckspiel beendeten Bundespolizisten am gestrigen Ostermontag am Flughafen Erfurt-Weimar. Eine bisher noch unbekannte Person hat in den Räumlichkeiten einer Herrentoilette im öffentlich-zugänglichen Bereich ein Einhandmesser hinterlassen, welches gegen 23:00 Uhr aufgefunden wurde.

Es liegt die Vermutung nahe, dass der Besitzer Bedenken hatte, dass dieses Messer zu Problemen bei der Luftsicherheitskontrolle hätte führen könnte - zu Recht! Gefährliche Artikel, Waffen oder sonstige verbotene Gegenstände haben im Handgepäck und im Sicherheitsbereich nichts verloren. Die zuständigen Bundespolizisten ermitteln wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Ist man sich unsicher, was bei Flugreisen erlaubt oder verboten ist, sollte man sich vor dem Beginn der Reise bei der jeweiligen Airline oder dem Flughafenbetreiber erkundigen, um an den Luftsicherheitskontrollstellen keine Überraschungen zu erleben.

Auch die Bundespolizei gibt Tipps zum sicheren Reisen: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/01Sicher-auf-Reisen/01Mit-dem-Flugzeug/01Sicherheitskontrolle/sicherheitskontrolle_node.html

