BPOLI EF: Als Nachspeise zu einer Pizza gab es eine Strafanzeige

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

In einem orientalischen Schnellimbiss am Erfurter Hauptbahnhof verzehrte am gestrigen Abend ein 19-Jähriger eine Pizza. Im Anschluss täuschte er die Zahlung mit einer Geldkarte vor. Diese wurde jedoch nicht erkannt und der Zahlvorgang wurde systemseitig mehrfach abgelehnt. Bargeld hatte er nicht dabei.

Bundespolizisten überprüften den Mann, nachdem der Imbissbetreiber um Hilfe bat. Dabei stellten Sie fest, dass der 19-jährige Deutsche bereits in der Vergangenheit durch Betrugsdelikte aufgefallen war.

Vor der Einnahme seiner Speise muss der Heranwachsende auch ordentlich Alkohol konsumiert haben, denn bei ihm wurden immer noch 1.6 Promille gemessen.

Er erhielt eine erneute Strafanzeige wegen Betruges.

