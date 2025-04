Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizisten finden Drogen und gestohlenes Fahrrad bei Bahnreisendem

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Die Überprüfung eines 32-Jährigen durch Bundespolizisten brachte am Dienstagnachmittag im Erfurter Hauptbahnhof gleich mehrere Straftaten zum Vorschein.

Der sichtlich nervöse Mann versuchte sich im Hauptbahnhof einem Kontakt mit den Bundespolizisten zu entziehen. Grund genug hatte er, denn er war in der Vergangenheit bereits bei unterschiedlichen Behörden wegen strafrechtlicher Sachverhalte aufgefallen. Erst schob er sein Rad in einen abfahrbereiten Regionalzug und dann versuchte er aus diesem zu flüchten, weil er bemerkt hat, dass ihm ein Beamter folgte. Er rannte daraufhin aus der Bahn heraus, direkt in die Arme eines Polizisten, der die Situation auf dem Bahnsteig beobachtet hat. Auf dem Weg dahin warf er noch einen Gegenstand ins Gleisbett. In dieser Packung waren knapp 58 Gramm Betäubungsmittel enthalten. Der Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Zusätzlich kam heraus, dass sein mitgeführtes Fahrrad gestohlen war. Die Drogen und der fahrbare Untersatz wurden sichergestellt.

Eigentlich wollte der Mann in Erfurt nur einen Fernseher kaufen. Seine Flucht, die nicht geringe Menge an Drogen sowie der Diebstahl des Rades waren jedenfalls filmreif. Ihn erwarten nun weitere Anzeigen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell