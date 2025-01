Polizei Dortmund

POL-DO: Da half auch kein "großes Geschäft": Notorischer Ladendieb kommt in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0098

Am Dienstag (28.01.) fiel ein polizeibekannter Mann erneut bei einem Ladendiebstahl auf. Der zuständige Haftrichter schob seinem Treiben nun den Riegel vor und ordnete Untersuchungshaft an.

Gegen 11:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Drogeriemarkt auf der Münsterstraße gerufen: Die Ladendetektivin hatte beobachtet, wie zwei Männer mehrere Flaschen Parfüm in einen Rucksack steckten und anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verließen.

Die Beamten konnten die beiden Männer (45 und 48, beide ohne festen Wohnsitz) an der Ecke Leopoldstraße / Heiligengartenstraße antreffen und kontrollieren. Schnell stellte sich heraus: Der 48-Jährige ist den Beamten bestens bekannt - In den vergangenen Monaten fiel er bereits mehrfach durch Diebstähle auf.

Ebenso bekannt war den Einsatzkräften auch eine besondere Eigenart des Mannes, die er bei den Einsätzen regelmäßig an den Tag legte: Mutmaßlich um bei den Beamten Ekel zu erzeugen und der Hoffnung, so einer Festnahme zu entgehen, machte sich der 48-Jährige jedes Mal in die Hose. Und so dauerte es auch dieses Mal nicht lange, bis er auf seine eigenartige Taktik zurückgriff.

Doch wie schon in jedem der vergangenen Fälle war dieser Versuch nicht vom Erfolg gekrönt: Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Während der 45-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen das Gewahrsam wieder verlassen durfte, ging es für den 48-Jährigen weiter in eine JVA: Der zuständige Haftrichter erließ am heutigen Tag einen Untersuchungshaftbefehl. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen des Ladendiebstahls gegen das Duo.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell