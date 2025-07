Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann in die Republik Moldau zurückgeführt

Neuenbug am Rhein (ots)

Mehrere Monate hielt sich ein Moldawier unerlaubt im Schengen-Raum auf. Bei der Einreise nach Deutschland stellte die Bundespolizei den Mann fest, leitete ein Ermittlungsverfahren ein und ermöglichte ihm die Rückreise in sein Heimatland.

Am späten Dienstagabend (15.07.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 57-Jährigen am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Autobahn in einem Reisebus aus Portugal kommend. Es stellte sich heraus, dass der legale Aufenthalt um drei Monate überschritten war und er sich somit unerlaubt im Schengen-Gebiet aufhielt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und verbrachte den moldauischen Staatsangehörigen an den Flughafen Frankfurt am Main. Von dort reiste er auf eigene Kosten, 22 Stunden nach seiner Ergreifung, in die Republik Moldau aus.

