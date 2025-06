Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Einmündungsbereich

Lenterode (ots)

Der Fahrer eines Pkw befuhr am Sonntag die Schierbachstraße in Richtung Friedensstraße. An einer Einmündung zur Friedensstraße übersah der Fahrer gegen 16 Uhr einen vorfahrtsberechtigten Simson-Fahrer, welcher die Friedensstraße aus Richtung Uder in Richtung Wüstheuterode befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Kleinkraftradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell