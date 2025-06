LPI-NDH: E-Bike entwendet

Sondershausen (ots) - Die Geschädigte stellte am 14.06.2025 zwischen 19 und 21 Uhr ihren schwarzen Rucksack der Marke Kapten & Son auf dem Possen, am Spielplatz ab. Als sie ihn wieder an sich nehmen wollte, war dieser samt Inhalt (beiges Portmonee der Marke Kapten & Son, ein grünes Iphone 13 pro, 100 Euro, Führerschein und Personalausweis sowie 100 Euro Bargeld) verschwunden. Der im Portmonee befindliche Airtag konnte geortet werden, wurde jedoch lediglich in einem ...

mehr