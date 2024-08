DPolG Niedersachsen

DPolG Niedersachsen: Gemeinnütziger Verein hilft seit Jahrzehnten Sozialfonds der Polizei e.V. fordert mehr Unterstützung nach Angriffen auf Polizisten

Ein Dokument

Hannover (ots)

Hannover. Fast 4300 Gewalttaten gegen Polizisten sind 2023 in Niedersachsen erfasst worden. Zunehmend sind auch Rettungs- und Feuerwehrkräfte von Gewalt bei ihrer Arbeit betroffen. Diese seit Jahren hohen Zahlen sind besorgniserregend. Deshalb ist die Diskussion wichtig, wie man diese Menschen besser vor Angriffen und Verletzungen schützt. Da geht es um Strafverschärfungen oder weitere Verbesserungen bei der Schutzausstattung. Der Vorsitzende des Sozialfonds der Polizei, Thomas Kliewer, fordert aber auch mehr Unterstützung für diejenigen ein, die bei Ausübung ihres Dienstes Gewalt erfahren oder traumatische Geschehnisse erlebt haben. So kümmert sich der Sozialfonds der Polizei e.V. in Niedersachsen seit über 40 Jahren um die Betroffenen. In einer Kooperation mit der Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) wird ihnen beispielsweise die Möglichkeit gegeben, in den stiftungseigenen Häusern in Bayern zu wohnen. Die Kosten dafür übernimmt der Sozialfonds. Das geschah schon in vielen Fällen. Dirk Hallmann, Regionalbeauftragter Norddeutschland der Stiftung, erklärt dazu: "Wir helfen den Kolleginnen und Kollegen durch Ruhe, Natur und Erholung, fern ab vom Alltag zu neuen Kräften zu kommen, ihre Schutzweste der Seele zu stärken. Dadurch können die Kollegen sich zum Beispiel mit ihrer Familie erholen und die Erlebnisse verarbeiten." Thomas Kliewer ergänzt: "Obwohl der Angriff im Dienst geschah, müssen die Betroffenen dafür bisher ihren Erholungsurlaub nehmen, um vollständig dienstfähig zu werden. Das ist in diesen Zeiten nicht mehr hinzunehmen. Deshalb fordern wir den Dienstherrn auf, für die Dauer des Aufenthalts bei der Stiftung Sonderurlaub zu gewähren." Schließlich halten die Kolleginnen und Kollegen nach der Genesung wieder tagtäglich ihren Kopf für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger hin.

Thomas Kliewer, Vorsitzender Sozialfonds der Polizei e.V.

Der Sozialfonds der Polizei e.V. wurde von Polizisten gegründet, um unverschuldet in Not geratenen Beschäftigten der Polizei und ihren Angehörigen zu helfen. Diese Unterstützung kann finanzieller Art sein, aber auch durch die Kooperation mit der Stiftung der DPolG. Weiterhin veranstaltet der Sozialfonds Expertentagungen zu polizeirelevanten Themen wie Gewalt gegen Polizeibeamte. Er finanziert sich durch Geldbußen aus Gerichtsverfahren, Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Der Vorstand besteht aus aktiven oder ehemaligen Polizisten, die ehrenamtlich tätig sind. www.sozialfonds.org

V.i.S.d.P.: Sozialfonds der Polizei e.V. - Sedanstraße 18 - 30161 Hannover Vorsitzender: Thomas Kliewer, Tel.: 0176-22706436 oder Email: kontakt@sozialfonds.org

Original-Content von: DPolG Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell