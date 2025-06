LPI-NDH: Geklaut

B 85 - Kyffhäuser (ots) - Der Fahrer (42) eines Kraftrades befuhr am 13.06.2025 gegen 20:25 Uhr die B 85 aus Richtung Kelbra kommend in Richtung Kyffhäuser. Er stürzt und kollidiert mit einem Verkehrsschild. Der Verunfallte wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An der BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 ...

