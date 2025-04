Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl von Kartons mit Kosmetikartikeln gescheitert

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- BAB 2- Unbekannte wurden am Samstag, 12.04.2025, bei dem Versuch Kosmetikartikel zu stehlen, überrascht und in die Flucht geschlagen.

Ein 33-jähriger Kraftfahrer hatte seinen MAN Truck mit polnischen Kennzeichen auf dem Autobahnparkplatz Obergassel, an der A 2 in Richtung Hannover, geparkt. Während er in der Fahrerkabine schlief, wurde er gegen 02:40 Uhr durch Geräusche von der Ladefläche geweckt. Der 33-Jährige stieg aus, um nach der Ursache zu sehen. Dabei fielen ihm zwei dunkel gekleidete Männer auf. Die Unbekannten bemerkten den Fahrer und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Kraftfahrer stellte anschließend fest, dass die Täter die Plane des LKW zerschnitten und bereits mehrere Kartons mit Kosmetikartikel zum weiteren Abtransport ausgeladen hatten. Eine Fahndung der hinzugerufenen Polizisten verlief negativ.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell