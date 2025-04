POL-BI: Unbekannter setzt Schlagstock ein

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Die Polizei sucht zwei Männer, die am Samstag, 12.04.2025, zwei Bielefelder an der Herforder Straße niederschlugen und auf sie eintraten. Zwei Bielefelder, ein 37- und ein 40-Jähriger, beabsichtigten nach einer Feier in einem Kiosk, zwischen der Zimmerstraße und dem Willy-Brandt-Platz, ein Getränk zu kaufen. Als sie sich gegen 03:00 Uhr vor dem Kiosk aufhielten, kam eine ...

mehr