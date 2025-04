Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Schläger treten auf ihre Opfer ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Die Polizei sucht zwei Männer, die am Samstag, 12.04.2025, zwei Bielefelder an der Herforder Straße niederschlugen und auf sie eintraten.

Zwei Bielefelder, ein 37- und ein 40-Jähriger, beabsichtigten nach einer Feier in einem Kiosk, zwischen der Zimmerstraße und dem Willy-Brandt-Platz, ein Getränk zu kaufen. Als sie sich gegen 03:00 Uhr vor dem Kiosk aufhielten, kam eine Vierergruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen, an Ihnen vorbei. Unvermittelt schlugen und stießen die zwei Männer die angetrunkenen Bielefelder zu Boden und traten auf diese ein. Anschließend flüchtete das Quartett in Richtung Willy-Brandt-Platz und Bahnhof. Die leicht verletzten Opfer wurden nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Zeuge beschrieb die Täter als südländisch aussehende Männer von circa 25 bis 35 Jahren. Einer war 175 cm groß und trug schwarze Oberbekleidung. Der Zweite soll 195 cm groß und mit einer hellen Daunenjacke bekleidet gewesen sein.

Wer hat zu der Tatzeit Beobachtungen am Tatort oder im Nahbereich gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

