POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs - Mercedes kommt von Straße ab und überschlägt sich (02.08.2025)

Allensbach (ots)

Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit hat sich am Samstagnachmittag zwischen Dettingen und Allensbach ein Unfall ereignet. Gegen 16 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit einem Mercedes CLA von Dettingen in Richtung Allensbach. Im Kurvenbereich nach dem "Mühlhaldenhof" war der Mann auf der regennassen Fahrbahn zu schnell unterwegs, so dass er mit seinem Wagen nach links von der Straße abkam. In der Folge verlor er die Kontrolle über das Auto, das sich überschlug und schließlich auf dem Dach liegenblieb. Sowohl der 30-Jährige als auch sein 27 Jahre alter Beifahrer befreiten sich über das Dachfenster selbstständig und unverletzt aus dem demolierten Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Neben der Feuerwehr unterstützte auch die Straßenmeisterei, da bei den Abschleppmaßnahmen Betriebsstoffe ausliefen. Während der Bergung war die Fahrbahn beidseitig gesperrt.

