POL-LB: BAB 81/Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Zwei 16 Jahre alte Jugendliche verließen am Donnerstag (03.07.2025), gegen 6.00 Uhr eine Bäckerei am Bahnhof in Böblingen, als ihnen auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Mann auffiel. Der Mann hatte seine Hose heruntergezogen und zeigte sein entblößtes Glied. Als er bemerkte, dass die beiden Mädchen ihn sehen, winkte er ihnen zu und schwenkte dabei sein Geschlechtsteil nach links und ...

mehr