Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Möglingen: Brand eines Sattelaufliegers sorgt für Verkehrsbehinderungen

Ludwigsburg (ots)

Ein 48-Jähriger war am Donnerstag (03.07.2025) mit seinem Sattelzug auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Gegen 15:50 Uhr bemerkte er im Außenspiegel Rauch aus dem Sattelauflieger aufsteigen. Der Lkw-Fahrer reagierte umgehend, hielt auf dem Standstreifen an und koppelte den Sattelauflieger von der Zugmaschine ab. Feuerwehren aus Ditzingen, Korntal-Münchingen und Ludwigsburg waren in der Folge damit beschäftigt, den mit gut 20 Tonnen Papier und Pappe beladenen Auflieger zu löschen. Nach einem ersten Löschangriff wurde der Auflieger von der Autobahn gezogen und der Brand auf einem nahegelegenen Firmengelände vollständig gelöscht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Ursache für die Brandentstehung ist unklar, Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen jedoch nicht vor. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn für gut eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern. Gegen 17:40 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

