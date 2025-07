Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Auseinandersetzung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmittag (02.07.2025) gerieten gegen 12.00 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Bietigheim-Bissingen drei Männer aus noch ungeklärter Ursache aneinander. Ein 41 Jahre alter Mann soll einen 39-Jährigen darauf aufmerksam gemacht haben, dass ihm Geld aus der Hosentasche gefallen sei. Der 39-Jährige reagierte hierauf barsch, ging dann auf den 41-Jährigen los und verletzte diesen, mutmaßlich mit einem Gegenstand, am Ohr. Anschließend ergriff er die Flucht. Der 41-Jährige und ein 56 Jahre alter Mann nahmen die Verfolgung auf. Die alarmierte Polizei konnten den Flüchtenden noch in Bahnhofsnähe feststellen. Ein Atemalkoholtest, den der 39-Jährige durchführte, ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Möglicherweise stand auch der 41 Jahre alte Mann unter dem Einfluss von Alkohol. Um seine Verletzung zu versorgen, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Letztlich entzog er sich einer ärztlichen Behandlung jedoch. Der 56 Jahre alte Mann wies leichte Verletzungen auf, die mutmaßlich ebenfalls bei der Auseinandersetzung entstanden sind. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

