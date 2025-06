Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Portemonnaie aus Pkw entwendet

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Krommerter Weg;

Tatzeit: 08.06.2025, 14.25 Uhr;

Eine Geldbörse hat ein Unbekannter am Sonntagnachmittag in Rhede gestohlen. Diese hatte im Inneren eines Pkw gelegen, der auf einer Einfahrt am Krommerter Weg stand. Der Täter entnahm das Bargeld aus dem Portemonnaie und warf es anschließend weg. Zeugenangaben zufolge war der Mann circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, schlank, hatte hellblonde Haare und sprach gebrochen deutsch mit osteuropäischem Akzent; er war bekleidet mit einer orange- und grünfarbenen Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

