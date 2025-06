Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - In Wohnhaus eingedrungen

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Edmund-Janssen-Straße;

Tatzeit: zwischen 06.06.2025, 23.30 Uhr, und 07.06.2025, 04.15 Uhr;

Ein Pedelec und zwei Geldbörsen entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Isselburg. Die Täter waren nach ersten Erkenntnissen erst in die Garage eines Wohnhauses an der Edmund-Janssen-Straße eingedrungen und von dieser in das Haus selbst. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell