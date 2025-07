Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ammerbuch: Unfall führt zu Autobahnsperrung

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Mittwochabend (02.07.2025) kurz nach 22.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ammerbuch und Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete, musste die Autobahn im dortigen Bereich bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich aus bislang unbekannter Ursache. Ein 24 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der den linken Fahrstreifen befuhr, verlor beim Überholen eines 52 Jahre alten Sattelzugslenkers vermutlich die Kontrolle über den PKW und geriet ins Schleudern. Er kam nach rechts von seinem Fahrstreifen ab, prallte gegen den Sattelzug und kam anschließend im Grünstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall riss der Tank des Sattelzugs auf und etwa 100 Liter Kraftstoff verteilten sich auf der Fahrbahn. Ein von hinten heranfahrender 34 Jahre alte Mercedes-Lenker fuhr schließlich noch über abgerissene Fahrzeugteile, so dass auch sein PKW beschädigt wurde. Während dieser Mercedes fahrbereit blieb, mussten der Mercedes des 24-Jährigen und der Sattelzug abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Berge- und Reinigungsarbeiten konnten gegen 02.25 Uhr beendet werden. Ein nennenswerter Rückstau entstand nicht, jedoch befanden sich PKW sowie LKW und Reisebusse im gesperrten Bereich, die nach und nach von der Autobahn abgeleitet bzw. an der Unfallstelle vorbei geleitet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell