POL-LB: Asperg: 25-Jähriger masturbiert in Schwimmbad - Polizei ermittelt

Ludwigsburg (ots) - Wegen eines Einbruchs in ein Restaurant in Aidlingen ermittelt derzeit der Polizeiposten Maichingen. Am Dienstagmorgen (01.07.2025) zwischen 03:00 Uhr und 03:20 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein mutmaßlich aufgehebeltes Fenster widerrechtlich Zutritt in die Räumlichkeiten eines Restaurants in der Straße "Vogelherdle" in Aidlingen. Im Inneren durchwühlte der Unbekannte im ...

