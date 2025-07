Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unbekannter berührt Jungen unsittlich - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwoch (02.07.2025) gegen 18.00 Uhr in einem Freibad in der Badstraße in Eltingen einen achtjährigen Jungen unsittlich berührt haben soll. Das Kind befand sich im Strömungskanal, als es vom Täter überholt wurde, der hierbei den Jungen mehrmals oberhalb der Badehose im Geschlechtsbereich berührte. Anschließend verließ der Unbekannte den Kanal. Wenig später offenbarte sich der Achtjährige seiner Mutter. Diese informierte den Bademeister. Durch das Freibadpersonal konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Am Abend erstattete die Mutter Anzeige bei der Polizei. Der Täter wurde als etwa 40 Jahre alt mit deutlichem Bierbauch beschrieben. Er soll mindestens schulterlange braune Haare haben, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Außerdem trug er einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Badehose mit grünen Streifen gewesen, auf der vermutlich das Adidas-Emblem zu sehen war. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

