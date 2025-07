Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Knapp 40.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall auf B 295

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, einem Gesamtsachschaden von knapp 40.000 Euro sowie sechs beschädigten Fahrzeugen kam es am Mittwoch (02.07.2025) gegen 15:10 Uhr auf der Bundesstraße 295 bei Leonberg. Ein 33-jähriger Citroen-Lenker befuhr die B 295 in Fahrtrichtung Leonberg. Kurz vor der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West führte der Citroen-Lenker einen Fahrspurwechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen durch. Hierbei kollidierte sein Fahrzeug zunächst mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Tesla eines 60-Jährigen. Nach der Kollision fuhr der 33-Jährige weiter, kollidierte mit einem Bordstein neben der Fahrbahn, touchierte anschließend einen an der roten Ampel wartenden Hyundai einer 37-jährigen und streifte danach noch eine Leitplanke. Hiernach wurde der Citroen gegen eine Warntafel am Ampelmast vor dem Kreuzungsbereich abgewiesen, bevor er anschließend in den Kreuzungsbereich einfuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierte das Fahrzeug des 33-Jährigen mit einem von der Autobahnabfahrt kommenden und bereits in den Kreuzungsbereich eingefahrenen Mercedes eines 63-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Mercedes gedreht, welcher daraufhin mit einem auf der Nebenfahrspur fahrenden Sattelzug eines 54-Jährigen kollidierte. Bevor der Citroen final zum Stehen kam, prallte er noch gegen einer Warntafel am rechten Straßenrand. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 63-jährige Mercedes-Lenker leichte Verletzungen. Sowohl der Mercedes als auch der Citroen waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein freiwillig durchgeführter Test auf Betäubungsmittel verlief darüber hinaus positiv, woraufhin er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde sein Fahrzeug beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell