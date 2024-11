POL-EL: Haselünne - Einbruchversuch scheiterte

Nordhorn (ots) - Am Hohenkörbener Weg in Nordhorn sind bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, in eine Werkstatt eingebrochen. Sie beschädigten ein Türschloss und gelangten so in die Werkstatt, aus der sie anschließend mehrere Werkzeuge entwendeten. In derselben Nacht kam es zu einem weiteren Einbruch in einem Schuppen am Maschweg in Nordhorn. Auch hier entwendeten die Täter diverse ...

mehr