Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Am 20. November gegen 17.25 Uhr befuhr ein schwarzer Kastenwagen mit niederländischem Kennzeichen die Apeldorner Hauptstraße in Richtung Meppen. Dabei verlor der Kastenwagen während der Fahrt eine Fenstertransportvorrichtung. Ein hinter dem Kastenwagen fahrender Fahrer eines Audi konnte mit seinem Pkw nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit der Transportvorrichtung. Es entstand ein Sachschaden am Audi. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahr unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

