POL-LB: Aidlingen: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots) - Gegen noch unbekannte Täter ermittelt der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt derzeit wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Bereits in der Nacht zum Samstag (28.06.2025) entwendeten die Unbekannten einen gelb-goldenen Mercedes, der am Fahrbahnrand der Oderstraße in Ludwigsburg geparkt war. Am Samstagabend (28.06.2025), gegen 21.00 Uhr ...

