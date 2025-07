Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 43-Jähriger außer Rand und Band - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag (30.06.2025), gegen 11.30 Uhr bei einer Außenstelle des Landratsamtes in der Straße "Auf dem Wasen" in Ludwigsburg ereignete.

Ein 43-Jähriger soll zunächst aus noch ungeklärten Gründen vor dem Gebäude herumgeschrien haben. Als ein Sicherheitsmitarbeiter sowie ein Mitarbeiter des Landratsamtes darauf aufmerksam wurden und die Haupteingangstür öffneten, drängte sich der 43-Jährige in das Gebäude. Dort setzte er das Geschrei in äußerst aggressiver Weise fort und weigerte sich, das Gebäude zu verlassen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Handgemenge zwischen dem 43-Jährigen und dem Sicherheitsmitarbeiter, dem es schließlich gelang, den Mann wieder nach draußen zu begleiten.

Wenig später ertönten vor der Außenstelle erneut laute Schreie, woraufhin ein am Boden liegender 21 Jahre alter Mann festgestellt werden konnte, der über Schmerzen klagte. Auch der 43-Jährige befand sich noch vor Ort, versuchte dann aber die Flucht zu ergreifen. Zwei Männern gelang es, den Mann zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Unklar ist momentan, was zwischen dem 43- und dem 21-Jährigen vorgefallen war. Beide wurden schließlich vom Rettungsdienst mit mutmaßlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Ludwigsburg die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

