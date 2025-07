Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: gestohlener Pkw mitten auf der Fahrbahn zurückgelassen

Ludwigsburg (ots)

Gegen noch unbekannte Täter ermittelt der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt derzeit wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Bereits in der Nacht zum Samstag (28.06.2025) entwendeten die Unbekannten einen gelb-goldenen Mercedes, der am Fahrbahnrand der Oderstraße in Ludwigsburg geparkt war.

Am Samstagabend (28.06.2025), gegen 21.00 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen verlassenen Pkw in der Marbacher Straße in Richtung Innenstadt, kurz vor der Einmündung zur Bottwartalstraße. Der in der vergangenen Nacht entwendete Mercedes wurde den bisherigen Erkenntnissen von vier jungen Männern aus noch ungeklärten Gründen auf der Fahrbahn abgestellt. Die Täter sollen das Fahrzeug fluchtartig verlassen haben und werden als etwa 15 bis 16 Jahre alt beschrieben. Einer von ihnen wird als etwa 165cm groß mit dunklen Haaren, ein weiterer als blond und ca. 175 cm groß beschrieben. Zwei weitere sollen etwa 160 cm groß gewesen sein und dunkelblondes bis braunes Haar gehabt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Oststadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell