Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Raub in Unterführung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Montag (30.06.2025) gegen 06:45 Uhr in der Bahnunterführung der Bundesstraße 27 in Bietigheim-Bissingen ereignet haben soll. Ein 17-jähriger war dort in Richtung des Bahnhofs unterwegs, als er in der Unterführung auf drei schwarz gekleideten und schwarze Schutzmasken tragende Männer getroffen sein soll. Die Unbekannten sollen den 17-Jährigen angesprochen und ihn aufgefordert haben, mit ihnen ins Parkhaus an der Bahnhofsvorderseite zu gehen. Im Untergeschoss des Parkhauses sollen die drei Unbekannten den 17-Jährigen geschlagen und mit einem Messer leicht verletzt haben. Sie sollen einen zweistelligen Bargeldbetrag erbeutet haben, den der 17-Jährige in seinem Geldbeutel dabeihatte. Anschließend sollen sie in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Unbekannten wurden als 18 bis 20 Jahre alt und etwa 180 cm groß beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

