POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kampfmittelfund an der BAB 81 bei Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Montag (30.06.2025) gegen 06:45 Uhr in der Bahnunterführung der Bundesstraße 27 in Bietigheim-Bissingen ereignet haben soll. Ein 17-jähriger war dort in Richtung des Bahnhofs unterwegs, als er in der Unterführung auf drei schwarz gekleideten und schwarze Schutzmasken tragende Männer getroffen ...

mehr