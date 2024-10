POL-HRO: Motorrad gestohlen - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Güstrow/ Teterow (ots) - Am gestrigen Vormittag erhielt das Polizeirevier Teterow Kenntnis über einen möglichen Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Teterower Schillerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße. Die Tatzeit wird von Montagabend ...

mehr