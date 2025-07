Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in ein Teegeschäft

Polizei sucht Hinweise zum Täter

Moers (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (21.07.) gegen 01:20 Uhr in ein Teegeschäft am Neumarkt eingebrochen.

Sie hebelten nach ersten Erkenntnissen die Eingangstür auf, gelangten so in das Geschäft und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde ist unklar.

Eine Zeugin hatte gegen 01:20 Uhr verdächtige Geräusche gehört und eine flüchtende Person gesehen: Dabei handelte es sich um einen Mann, ca. 175 cm groß, dick, ca. 40 Jahre alt, er trug eine rote Jacke, eine dunkle Hose, ein weißes Shirt und eine dunkle Schirmmütze.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers unter, Tel.: 02841 / 171-0.

