Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Radfahrer leicht verletzt

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag gegen 00:12 Uhr ein 52-jähriger Mann leicht verletzt worden.

Der Mann aus Kamp-Lintfort war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Norddeutschlandstraße in Fahrtrichtung Neukirchen-Vluyn unterwegs. Eine bislang unbekannte Person befuhr den Radweg in entgegengesetzter Richtung und lenkte sein Fahrrad unmittelbar in Höhe des Mannes in dessen Fahrspur. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der 52-Jährige leicht verletzte.

Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der flüchtige Radfahrer war ca. 190 cm groß, ca. 60 Jahre alt, er hatte dunkle Haare, trug einen Bart und ein schwarzes (Metal-Shirt) T-Shirt. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein E-Bike gehandelt haben.

Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Kamp-Lintfort unter, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/250719-0101

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell