Wesel (ots) - Unbekannte Täter sind heute Morgen gegen 02:10 Uhr in eine Spielhalle an der Fritz-Haber-Straße eingebrochen. Die Polizei konnte vor Orte ein offenstehendes, zersplittertes Fenster feststellen. Im Gebäude haben die Täter zwei Automaten geöffnet und die Geldkassetten mitgenommen. Die Täter entkamen in unbekannte Richtung. Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Nord in ...

