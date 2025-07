Kamp-Lintfort (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag gegen 00:12 Uhr ein 52-jähriger Mann leicht verletzt worden. Der Mann aus Kamp-Lintfort war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Norddeutschlandstraße in Fahrtrichtung Neukirchen-Vluyn unterwegs. Eine bislang unbekannte Person befuhr den Radweg in entgegengesetzter Richtung und lenkte sein Fahrrad ...

