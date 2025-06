Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden - kurzzeitige Vollsperrung

Mainz - A63 FR Mainz zwischen AS Klein-Winternheim und Kreuz Mainz Süd (ots)

Am Freitag, den 05.06.2025, kam es gegen 14:24 Uhr auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz, zwischen der AS Klein-Winternheim und dem Kreuz Mainz Süd zu einem Verkehrsunfall. Bei dem Auffahrunfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Beide Beteiligte wurden in Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn war zwischen 14:39 Uhr und 14:59 Uhr für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Um 15:46 Uhr konnte die Fahrbahn wieder uneingeschränkt befahren werden.

