Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Lebendtierkontrollen auf der BAB 61

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wörrstadt (ots)

Am Donnerstag (22.05.2025) führte die Verkehrsdirektion Mainz in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Koblenz, dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) sowie dem Veterinäramt der Kreisverwaltung Bad Kreuznach eine Schwerpunktkontrolle auf der Rast- und Tankanlage Hunsrück Ost an der A61 durch. Im Mittelpunkt der Überprüfung standen Lebendtiertransporte.

Zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr wurden insgesamt 13 Fahrzeuge, u.a. Lebendtier- und Lebensmitteltransporte kontrolliert. Beanstandungen wurden bei fünf Transporten festgestellt. In einem Fall war der Fahrer eines Fischtransportes seiner Reinigungspflicht nicht nachgekommen. Insgesamt wurde in drei Fällen Verstöße gegen das Tierschutz- sowie jeweils gegen das Tierseuchen- und Lebensmittelrecht geahndet. Es wurden Sicherheitsleistungen von 3.500 Euro einbehalten. Zudem wurden Verstöße gegen Sozialvorschriften und technische Mängel festgestellt, so dass einem Fahrzeugführer sogar die Weiterfahrt untersagt werden musste. Neben diversen Bußgeldverfahren folgen nun Ermittlungen durch die zuständigen Behörden an den Firmensitzen der beanstandeten Transporte.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell